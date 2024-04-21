Допомога від США: коли чекати першу партію зброї

10 квітня Палата представників схвалила пакет допомоги Україні на 60,8 мільярдів доларів. Тепер це питання має розглянути американський Сенат і потім підписати президент США Джо Байден. Американський лідер уже казав, що підпише закон одразу, як тільки проєкт схвалять законодавці. Після цього Україна зможе отримати першу партію військової допомоги.

Законопроект передбачає надання Україні 60,8 мільярдів доларів США, понад 23 мільярди доларів з яких будуть використані для поповнення озброєнь і запасів, наданих США. Пакет також включає 13,8 мільярдів доларів на сучасні системи озброєння та 10 мільярдів доларів економічної допомоги.

Коли проголосує Сенат

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у суботу уклав угоду щодо підтримки прийнятого Палатою представників пакету допомоги іноземним державам, проклавши шлях для першого голосування у верхній палаті, яке відбудеться у вівторок 23 квітня.

"Тепер Сенат готовий зробити наступний крок. Кілька хвилин тому демократи та республіканці уклали угоду, яка дозволяє Сенату завершити роботу над доповненнями до першого голосування у вівторок вдень", - написав Шумер.

NEWS—The Senate stands ready to take the next step on the national security supplemental



The House at long last approved funding for Ukraine, Israel, Indo-Pacific, & humanitarian assistance



And the Senate locked in an agreement to finish the work with the first vote on Tuesday — Chuck Schumer (@SenSchumer) April 20, 2024

Коли надійде допомога

Поставки американської зброї можуть знову почати надходити в Україну невдовзі після того, як пакет допомоги, який довго затримувався, стане законом, кажуть офіційні особи США, а товари зі запасів Пентагону в Німеччині будуть швидко доставлені залізницею до українського кордону, пише New York Times.

Представники США прямо не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакету, але прес-секретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер сказав журналістам у четвер, що, ймовірно, буде включено більше боєприпасів протиповітряної оборони та артилерії.

"У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому. Ми можемо переїхати протягом кількох днів", — сказав генерал Райдер.

США можуть відправити в Україну військових радників

США розглядають можливість відправки додаткових військових радників до посольства в Києві, що є останнім доказом американської прихильності Україні, оскільки Росія, схоже, набирає обертів у дворічному конфлікті.

За словами Райдера, радники не виконуватимуть бойових обов’язків, а радше консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових.

"Наразі ми розглядаємо можливість відправлення кількох додаткових радників для посилення Управління оборонного співробітництва (ODC) у посольстві", — сказав Райдер, але відмовився обговорювати конкретну кількість персоналу з міркувань безпеки.

Реакція української влади

Як зазначив президент Володимир Зеленський, в суботу Україна отримала рішення, "якого очікувала і за яке так боролася: дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору". Він подякував кожному конгресмену, що підтримав цей пакет, зокрема особисто спікеру Майку Джонсону, оскільки це "рішення для захисту життя".

В свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив Палаті представників вдячність за ухвалення акту про можливість конфіскації за рішенням президента США суверенних активів РФ на користь України.

"Отримаємо важливий ресурс для перемоги та відбудови. Закликаю інші країни, де зберігаються російські активи, наслідувати цей приклад", - додав очільник українського уряду.

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