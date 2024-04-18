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На що підуть понад $60 млрд для України від США
У Палаті представників США оприлюднено три законопроєкти з питань безпеки, які передбачають надання вкрай необхідної оборонної допомоги союзникам і партнерам США, один із яких стосується України.
Посол України в США Оксана Маркарова у Facebook розписала деталі фінансової допомоги Україні від США.
Зазначається, що законопроєкт передбачає асигнування у розмірі $60,8 млрд в частині допомоги Україні та регіональним партнерам для протидії Росії.
У тому числі, оборонні видатки у розміні 49,9 млрд дол., зокрема:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- $23,2 млрд – поповнення товарів оборонного призначення та послуг наданих Україні;
- $11,3 млрд – поточні американські операції в регіоні;
- $13,8 млрд – закупівля сучасних оборонних систем, оборонних товарів та послуг;
- $1,6 млрд зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів.
Також передбачене таке фінансування:
- $26 млн – для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та обладнання, наданого Україні.
- $ 5 млн Державному департаменту для адміністрування оборонної допомоги;
- $300 млн на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;
- $100 млн на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.
У документі також передбачено $9,5 млрд на економічну допомогу Україні та країнам, що постраждали від вторгнення Росії в Україну:
- $7,849 млрд на економічну допомогу Україні, що може включати пряму бюджетну підтримку (окрім відшкодування пенсій).
- $1,575 млрд на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим країнам;
- $25 млн Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки України та країн постраждалих від російського вторгнення;
- $50 млн для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки.
Також передбачено виділення:
- $149 млн Національній адміністрації з ядерної безпеки США для реагування на ситуації, пов’язані з ядерною безпекою в Україні.
- $481 млн Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу українцям, які отримали гуманітарний пароль в США через програму U4U.
Крім того, законопроект передбачає виділення додаткового фінансування, що буде використано у т.ч. для надання допомоги Україні та реагування на ситуацію в нашій державі, пов’язаній з російським вторгненням, зокрема:
- $60 млн дол. на дипломатичні програми
- $ 8 млн дол. Офісу Генерального інспектора Держдеп
- $ 39 млн дол. на операційні видатки USAID
- $ 10 млн дол. Офісу Генерального інспектора USAID
- $98 млн дол. Міністерству енергетики США для придбання для розвитку та виробництва радіоактивних ізотопів.
Крім того в тексті законопроєкті: посилюється нагляд через вимоги моніторингу; вимагається від партнерів і союзників надавати співрозмірні витратам обсяги допомоги; передбачається укладення угоди з урядом України щодо повернення коштів, наданих на економічну підтримку; збільшуються ліміти в рамках механізму PDA.
Маркарова нагадала, що голосування за ці законопроєкти очікується в цю суботу, 20 квітня.
Зауважимо, що Палата представників Конгресу США оприлюднила новий законопроєкт військової допомоги Україні, який передбачає майже 61 мільярд доларів та ракети ATACMS.
У разі успішного прийняття у Палаті представників, законопроєкти має схвалити ще Сенат. Після цього їх має підписати президент США Джо Байден.
Байден, в свою чергу, оголосив, що підпише окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню після того, як їх підтримає Конгрес. Відповідна заява президента Сполучених Штатів оприлюднена 17 квітня на сайті Білого дому.
"Палата представників має прийняти пакет цього тижня, а Сенат має швидко послідувати за ним. Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати сигнал світові: ми підтримуємо наших друзів, і ми не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", - йдеться в заяві президента США.