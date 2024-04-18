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На що підуть понад $60 млрд для України від США

На що підуть понад $60 млрд для України від США
Фото: facebook.com/oksana.markarova

У Палаті представників США оприлюднено три законопроєкти з питань безпеки, які передбачають надання вкрай необхідної оборонної допомоги союзникам і партнерам США, один із яких стосується України.

Посол України в США Оксана Маркарова у Facebook розписала деталі фінансової допомоги Україні від США.

Зазначається, що законопроєкт передбачає асигнування у розмірі $60,8 млрд в частині допомоги Україні та регіональним партнерам для протидії Росії.

У тому числі, оборонні видатки у розміні 49,9 млрд дол., зокрема:

  •  $23,2 млрд – поповнення товарів оборонного призначення та послуг наданих Україні; 
  • $11,3 млрд – поточні американські операції в регіоні; 
  • $13,8 млрд – закупівля сучасних оборонних систем, оборонних товарів та послуг; 
  • $1,6 млрд зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів.

Також передбачене таке фінансування:

  • $26 млн – для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та обладнання, наданого Україні. 
  • $ 5 млн Державному департаменту для адміністрування оборонної допомоги; 
  • $300 млн на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права; 
  • $100 млн на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення. 

У документі також передбачено $9,5 млрд на економічну допомогу Україні та країнам, що постраждали від вторгнення Росії в Україну:

  • $7,849 млрд на економічну допомогу Україні, що може включати пряму бюджетну підтримку (окрім відшкодування пенсій).
  •   $1,575 млрд на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим країнам; 
  • $25 млн Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки України та країн постраждалих від російського вторгнення;
  •  $50 млн для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки.

Також передбачено виділення:

  • $149 млн Національній адміністрації з ядерної безпеки США для реагування на ситуації, пов’язані з ядерною безпекою в Україні. 
  •  $481 млн Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу українцям, які отримали гуманітарний пароль в США через програму U4U.

Крім того, законопроект передбачає виділення додаткового фінансування, що буде використано у т.ч. для надання допомоги Україні та реагування на ситуацію в нашій державі, пов’язаній з російським вторгненням, зокрема:

  • $60 млн дол. на дипломатичні програми
  • $ 8 млн дол. Офісу Генерального інспектора Держдеп
  •  $ 39 млн дол. на операційні видатки USAID
  • $ 10 млн дол. Офісу Генерального інспектора USAID
  • $98 млн дол. Міністерству енергетики США для придбання для розвитку та виробництва радіоактивних ізотопів.

Крім того в тексті законопроєкті: посилюється нагляд через вимоги моніторингу; вимагається від партнерів і союзників надавати співрозмірні витратам обсяги допомоги; передбачається укладення угоди з урядом України щодо повернення коштів, наданих на економічну підтримку; збільшуються ліміти в рамках механізму PDA.

Маркарова нагадала, що голосування за ці законопроєкти очікується в цю суботу, 20 квітня.

Зауважимо, що Палата представників Конгресу США оприлюднила новий законопроєкт військової допомоги Україні, який передбачає майже 61 мільярд доларів та ракети ATACMS. 

У разі успішного прийняття у Палаті представників, законопроєкти має схвалити ще Сенат. Після цього їх має підписати президент США Джо Байден.

Байден, в свою чергу, оголосив, що підпише окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню після того, як їх підтримає Конгрес. Відповідна заява президента Сполучених Штатів оприлюднена 17 квітня на сайті Білого дому.

"Палата представників має прийняти пакет цього тижня, а Сенат має швидко послідувати за ним. Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати сигнал світові: ми підтримуємо наших друзів, і ми не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", - йдеться в заяві президента США.

Автор:
Світлана Манько