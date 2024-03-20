У Байдена виступили проти ідеї допомоги Україні у вигляді кредиту

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що конгресменам слід схвалити додаткову допомогу Україні, а не обговорювати ідеї про надання цього фінансування в кредит.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, як Україна втрачає позиції на полі бою через бездіяльність Конгресу в останні кілька місяців. Тому єдиний правильний варіант - це дати Україні те, чого вона потребує: пакет додаткового фінансування", - сказала Жан-П'єр, маючи на увазі варіант допомоги, який раніше схвалив Сенат США.

В Конгресі США обговорюють надання допомоги Україні у вигляді кредиту

Республіканці в Конгресі США розглядають варіант оформлення частини допомоги Україні у формі кредиту, пише Politico.

За даними видання, така ідея виникла після заяв експрезидента Дональда Трампа про те, що вся зовнішня допомога США, не лише для України, має надаватися у вигляді позики, а не прямої допомоги.

Наразі ця ініціатива стала сприйматися більш серйозно в колах конгресменів. Зокрема, сенатор Ліндсі Грем, який напередодні відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, натякнув на можливість "безпроцентної позики з можливістю відмови".

При цьому уточнюється, що позика стосуватиметься 12 млрд дол. із загального пакету 60 млрд дол., який запропонував у своєму запиті для України президент США Джо Байден, тоді як решта 48 млрд дол. мають повернутися в оборонно-промислову базу США.

Варіант із позикою паралельно розглядають у Палаті представників, де допомога Україні продовжує блокуватися республіканцями й зокрема спікером Майком Джонсоном.

Джонсон пропонує свій варіант допомоги Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм проєкт про допомогу Україні, але попередив, що він виглядатиме суттєво інакше, ніж попередній.

Джонсон пропонує надавати допомогу у вигляді кредиту або програми ленд-лізу, щоб "платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів, не сподіваючись отримати відшкодування".

За його словами, який би варіант не став остаточним, Україна, майже напевно, не отримуватиме техніку на повністю безоплатній основі.

Допомога Україні від США затримується

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.

Джерело фото: ua.depositphotos.com