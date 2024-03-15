У Пентагоні прокоментували ідею підтримки України у вигляді кредиту замість фінансової допомоги США

Міноборони США розкритикувало ініціативу спікера палати представників Майка Джонсона про підтримку України у вигляді кредиту замість ухвалення двопартійного законопроєкту з допомогою на понад $60 млрд.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

Найкращий спосіб підтримати Україну – це пряма допомога, а не кредит

"Я знаю, що в Конгресі тривають переговори. Не буду випереджати події. Те, що нам потрібно зараз – це законопроєкт із додатковим фінансуванням на понад $60 млрд", - сказала Сінгх.

Представниця Пентагону наголосила, що оскільки Україна зараз воює, їй буде дуже важко повертати кредити.

Останній пакет військової допомоги від США був "унікальним випадком"

За словами Сінгх, США не зможуть знову виділити пакет військової допомоги Україні, як це сталося два дні тому, пише РБК-Україна.

Представниця Пентагону назвала виділення Україні останнього пакета допомоги на 300 млн доларів "унікальним випадком".

Також чиновниця додала, що військова допомога Україні пов'язана з необхідністю екстреної підтримки ЗСУ.

За словами Сінгх, у Пентагону немає даних про можливість його повторення.

Джонсон пропонує свій варіант допомоги Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм проєкт про допомогу Україні, але попередив, що він виглядатиме суттєво інакше, ніж попередній.

Джонсон пропонує надавати допомогу у вигляді кредиту або програми ленд-лізу, щоб "платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів, не сподіваючись отримати відшкодування".

За його словами, який би варіант не став остаточним, Україна, майже напевно, не отримуватиме техніку на повністю безоплатній основі.

Допомога Україні від США затримується

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.

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