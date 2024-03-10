Україна майже вичерпала свої ресурси і почала готуватися до "плану Б" і "плану С", - Financial Times

Через затримку допомоги від США Київ почав розглядати альтернативні сценарії фінансування - "план Б" і навіть "план С".

Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв'ю для Financial Times.

Вона пояснила, що усі внутрішні ресурси України направляються на фінансування армії, тому держава майже вичерпала свої можливості.

"Ми практично вичерпали свої можливості — усі внутрішні ресурси йдуть на фінансування армії", — зазначила Підласа.

Також вона розповіла, що Україна виділила майже половину свого бюджету в $87 млрд на 2024 рік на витрати, пов’язані з обороною, але її внутрішні доходи становлять лише $46 млрд. Це означає, що державі потрібно покрити цей дефіцит за допомогою міжнародних партнерів і скорочення невійськових витрат. За її словами, дефіцит бюджету ще більше зросте через мобілізацію до 500 тис. новобранців, оскільки мільярди будуть потрібні для їхніх зарплат, навчання та обладнання.

Підласа сказала, що початковий "план А" для України полягав у тому, що допомога від США та ЄС почне надходити в січні. Через затримку фінансування Київ почав розглядати "план Б" і навіть "план С".

"Також уряд розглядає можливість значного скорочення невійськових витрат і підвищення податків", - додала вона. Голова бюджетного комітету визнає, що, більшість адміністративних методів будуть неприємними.

Зокрема, український уряд веде переговори щодо підтримки з іншими країнами G7, особливо з Японією та Канадою.

"У нас не так багато варіантів", — зауважила Підласа, додавши, що Україна докладає максимальних дипломатичних зусиль, щоб отримати допомогу від США.

Допомога Україні від США затримується

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму $95 млрд, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми $13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько $200 млн з фінансування Пентагону для надання оперативної допомоги Україні.

Нещодавно стало відомо, що спікер Палати представників Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні.

З початку року Україна недоотримала 80% необхідного фінансування від партнерів

Протягом січня-лютого 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло приблизно $1,2 млрд зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів. Значна частина цієї суми складалася з грантових коштів, які надаються на безповоротних умовах, і становила майже 75% від загального обсягу фінансової допомоги.

У Мінекономіки зазначили, що міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, таких як оплата праці працівників освіти та охорони здоров'я, гуманітарні потреби та соціальний захист населення.

Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що за даних умов протягом 2024 року Україна потребуватиме щомісяця приблизно $3 млрд зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат.

Виходячи з таких розрахунків, Україна мала б отримати від партнерів у січні-лютому сумарно не $1,2 млрд, а $6 млрд. Відповідно, фінансування, яке надійшло від партнерів протягом цього часу, покриває лише 20% від запланованого.