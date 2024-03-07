США хочуть виділити $200 млн із резервів Пентагону Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько $ 200 млн з фінансування Пентагону для надання оперативної допомоги Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у Білому домі обмірковують, чи зможуть виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет фінансової допомоги досі залишається заблокованим у Конгресі.

Ці кошти могли би бути використані для забезпечення критично важливого озброєння, матеріалів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерійських снарядів, і це відбувається на тлі того, що російські війська за останні тижні здійснюють повільне просування.

"Обговорення використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому, спрямовані на пошук будь-якої можливої підтримки для України. Але можливе фінансування є мізерним порівняно з більш ніж 61 мільярдом доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден запросив у Конгресу", - пише видання.

Джерела Bloomberg зауважують, що остаточного рішення ще не ухвалено, а Білий дім намагається переконати Палату представників США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. У Байдена впевнені, що незабаром законопроєкт ухвалять переважною більшістю голосів.

Шукають додаткові можливості для підтримки України

Влада Сполучених Штатів мусить шукати додаткові варіанти, щоб забезпечити подальшу допомогу Україні у протистоянні російській агресії, розповів в інтерв’ю "Голосу Америки" радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

"Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховувати ситуацію на полі бою", - сказав представник адміністрації США.

Він наголосив, що американська сторона завжди працювала над пошуком додаткових можливостей, які можна використати для допомоги Україні.

"Але якими б вони не були, вони не будуть такими, як запит на додаткове фінансування, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Його нічим не можна замінити", - пояснив Кірбі.

Допомога Україні від США затримується

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.