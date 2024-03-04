Спікер Джонсон дав можливість республіканцям підготувати новий проєкт допомоги Україні – CNN

Спікер Палати представників Майк Джонсон зіткнувся з тиском з усіх боків через не ухвалення грошей для України. Він зазнав критики на міжнародному рівні та з боку демократів, які кажуть, що його неспроможність діяти негайно означає стати на бік президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише CNN.

Після цього Джонсон приватно зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні. Інші члени цього заходу кажуть, що Джонсон явно був відкритий до їх плану.

Видання пише, що лідер Республіканської партії Сенату Мітч Макконнелл тиснув на нього, щоб Палата представників проголосувала за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів США, попереджаючи, що будь-які зміни Палати представників цього плану просто відстрочать дії та ускладнять Україні перемогу над Росією.

Проте, спікер Джонсон швидко відхилив двопартійний пакет допомоги Україні від Сенату, але він залишив відкритими двері для нової пропозиції, що з’явилася в Палаті представників. Голова Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол взяв на себе провідну роль у спробі завершити підготовку нового проекту та досягти консенсусу в березні або квітні.

Як тільки цей процес буде завершено, прихильники плану від республіканців вважають, що він дозволить йому вийти на розгляд. Проте, новий проєкт ризикує отримати негативну реакцією з боку крайніх правих членів або навіть спровокувати голосування за усунення Джонсона з поста спікера, оскільки він вже отримав пряме попередження від правих, щоб не схвалювати ні копійки більше фінансування для України, пише CNN.

Тим не менш, проходження законодавства через палату залишається надзвичайно складним завданням. Республіканці сильно розділилися щодо України, і колишній президент Дональд Трамп може фактично знищити цей рахунок одним дописом у соціальних мережах.

МакКол сказав CNN, що група також розглядає інші зміни до законопроекту, включаючи конфіскацію заморожених російських активів у США та передачу їх Україні – пропозиція, відома як Закон про РЕПО. І він сказав, що учасники розглядають можливість перетворити частину допомоги на позику США – цю ідею висунув Трамп.

Республіканці спробують обійти Джонсона

Член Палати представників США від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік, який виступає за продовження допомоги Україні готує спробу обійти спікера Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення фінансування для України.

Хоча Фіцпатрік заявив, що готовий додати гуманітарну допомогу, він визнав, що внесення занадто багатьох змін може порушити їхній двопартійний компроміс.

"Ну, це як повітряна куля з водою: кожна зміна, яку ви робите, додає або втрачає голоси. І тому ми намагаємося знайти ту точку рівноваги, ту приємну точку, щоб ми могли отримати 218 голосів, — сказав Фіцпатрік.

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Раніше Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби національної безпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю.