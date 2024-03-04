Спикер Джонсон дал возможность республиканцам подготовить новый проект помощи Украине – CNN

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон столкнулся с давлением со всех сторон из-за не принятия денег для Украины. Он подвергся критике на международном уровне и со стороны демократов, которые говорят, что его неспособность действовать немедленно означает стать на сторону президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет CNN.

После этого Джонсон частно встречался с республиканцами нижней палаты Конгресса относительно нового двухпартийного пакета внешней помощи, в том числе Украины. Другие члены этого мероприятия говорят, что Джонсон явно открыт к их плану.

Издание пишет, что лидер Республиканской партии Сената Митч Макконнелл оказывал давление, чтобы Палата представителей проголосовала за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов США, предупреждая, что любые изменения Палаты представителей этого плана просто отсрочат действия и усложнят Украине победу над Россией.

Тем не менее, спикер Джонсон быстро отклонил двухпартийный пакет помощи Украине от Сената, но он оставил открытыми двери для появившегося в Палате представителей нового предложения. Глава Палаты представителей по иностранным делам Майкл Макколл взял на себя ведущую роль в попытке завершить подготовку нового проекта и достичь консенсуса в марте или апреле.

Как только этот процесс будет завершен, сторонники плана от республиканцев считают, что он разрешит ему выйти на рассмотрение. Однако новый проект рискует получить негативную реакцию со стороны крайне правых членов или даже спровоцировать голосование за отстранение Джонсона с поста спикера, поскольку он уже получил прямое предупреждение от правых, чтобы не одобрять ни копейки больше финансирования для Украины, пишет CNN.

Тем не менее, прохождение законодательства через палату остается очень сложной задачей. Республиканцы сильно разделились по отношению к Украине, и бывший президент Дональд Трамп может фактически уничтожить этот счет одной корреспонденцией в социальных сетях.

Маккол сказал CNN, что группа также рассматривает другие изменения в законопроект, включая конфискацию замороженных российских активов в США и передачу их Украине – предложение, известное как Закон о РЕПО. И он сказал, что участники рассматривают возможность превратить часть помощи в заем США – эту идею выдвинул Трамп.

Республиканцы попытаются обойти Джонсона

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик, выступающий за продление помощи Украине , готовит попытку обойти спикера Майка Джонсона, чтобы добиться принятия финансирования для Украины.

Хотя Фицпатрик заявил, что готов оказать гуманитарную помощь, он признал, что внесение слишком многих изменений может нарушить их двухпартийный компромисс.

"Ну, это как воздушный шар с водой: каждое изменение, которое вы делаете, добавляет или теряет голоса. И поэтому мы пытаемся найти точку равновесия, ту приятную точку, чтобы мы могли получить 218 голосов", - сказал Фицпатрик.

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Ранее Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект о дополнительном финансировании на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля.