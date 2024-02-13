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Сенат США поддержал выделение Украине $60 млрд

Сенат США поддержал выделение Украине $60 млрд
Заседание Сената США. Фото: скриншот с видео заседания

Сенат США поддержал пакет, предусматривающий новое финансирование помощи Украине более чем на $60 млрд.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Окончательное голосование за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в Сенате. Уже есть 60, из 50 необходимых. Для нас важно чтобы было больше, так как это тогда дополнительный аргумент для Палаты представителей. Особенно в контексте сколько республиканцев проголосует. Но в целом, считайте, что уже де-факто Сенат одобрил пакет помощи Украине. С чем всех и поздравляю", - написал он.

Позже нардеп сообщил, что положения по Украине остались без изменений, и $60 млрд будут распределены следующим образом:

  • $19,85 млрд на вооружение и технику США, предоставленную Украине из запасов Пентагона;
  • $13,8 млрд для закупки вооружения и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США;
  • $14,8 млрд на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки;
  • $7,85 млрд на прямую бюджетную поддержку Украины;
  • $1,58 млрд в поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

"Очень хорошо, что почти половина республиканцев присоединилась к голосованию. Это сильный аргумент дальше. Далее Палата представителей, затем подпись Президента и только после этого эта инициатива станет законом", – отметил он.

Напомним, против этого законопроекта выступает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он заявлял, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

Ранее сообщалось, что предыдущий законопроект с "большим пакетом", включающий помощь Украине, Израилю, Тайваню и пакет мер по безопасности на границе, был "ожидаемо не поддержан" из-за отсутствия голосов за соглашение о миграционной реформе, над которой переговорщики "работали последние месяцы". 7 февраля Сенат США провалил процедурное голосование по документу, связывавшему законопроект об охране границы США с помощью Украине и другим союзникам.

Автор:
Ольга Колесниченко