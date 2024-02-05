Деньги от США: спикер Палаты представителей пообещал "похоронить" законопроект о помощи Украине

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект по дополнительному финансированию на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля.

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Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, если законопроект о помощи Украине и защите границы дойдет до Палаты представителей, он будет уже "мертвым".

"Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не близится к тому, чтобы положить конец пограничной катастрофе, которую создал президент. Как заявил ведущий представитель демократов на переговорах: "По этому закону граница никогда не закроется", - заметил Джонсон.

Джонсон уверяет, что Трамп не командует республиканцами в Палате представителей

Джонсон отрицает, что экс-президент Дональд Трамп активно вмешивается в вопросы, связанные с соглашением о защите границы от мигрантов. Об этом он сказал в интервью NBC News.

Отвечая на вопрос журналистки, командует ли Трамп республиканцами в Палате представителей, Джонсон сказал, что экс-президент не принимает решения.

"Я принимаю решение в Палате представителей. Это наша ответственность. И я говорю о строгом контроле на границе значительно дольше, чем Трамп. И я говорил, что необходимо для решения проблемы", - заметил Джонсон.

Ранее спикер Палаты представителей заявил, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

"Мы должны знать, что Украина не станет следующим Афганистаном. И у многих американцев есть вопрос, почему это продолжается без надлежащих ответов. Но до того, как хотя бы начать говорить об Украине, я скажу президенту — граница, граница, граница. Мы должны решить собственные проблемы, прежде чем делать что-то еще", - сказал он.

Напомним, Сенат США представил компромиссный вариант соглашения по финансированию национальной безопасности. Законопроект совмещает защиту границ, помощь Украине и Израилю. Общая сумма составляет 118,28 млрд. дол. Из них планируется выделить более 60 млрд дол. Украине, 14,1 млрд. дол. – Израилю. Голосовать за законопроект сенаторы должны уже в среду, 7 февраля.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что Палата представителей проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 17,6 миллиарда долларов, но без финансирования Украины.

В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на такое заявление Джонсона и подвергли критике намерение Палаты отправить на голосование законопроект о финансовой помощи Израилю отдельно от других проектов и программы поддержки Украины. В Белом доме назвала это циничным маневром и политической игрой.