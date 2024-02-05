Сенат США представил долгожданный законопроект о помощи Украине: сколько денег предлагают предоставить

Сенат США представил компромиссный вариант соглашения по финансированию национальной безопасности. Законопроект совмещает защиту границ, помощь Украине и Израилю. Общая сумма составляет 118,28 млрд. дол. Из них планируется выделить более 60 млрд дол. Украине, 14,1 млрд. дол. – Израилю. Голосовать за законопроект сенаторы должны уже в среду, 7 февраля.

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Детали по пакету помощи в части Украины

Военная помощь предусматривает 48,43 млрд $ на продолжение поддержки США Украине в ее борьбе против России через военное обучение, обмен разведданными, увеличение присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие мероприятия:

19,85 млрд$ на пополнение запасов вооружений и техники США, предоставленной Украине из запасов Министерства обороны;

13,8 млрд $, чтобы позволить Украине перевооружиться через покупку вооружений и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США;

14,8 млрд $ на продолжение поддержки Украины США через военное обучение, обмен разведданными, увеличение присутствия и другие поддерживающие действия;

8 млн$ для Генерального инспектора Министерства обороны.

7,85 млрд $ на прямую бюджетную поддержку Украины;

1,58 млрд $ на поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

В законопроект также включено еще 10 млрд $ на гуманитарную помощь гражданскому населению в зонах конфликта, включая Газу и Украину.

Финансирование предусмотрено по 31 декабря 2024 года.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумерсообщил, что голосование по законопроекту запланировано на 7 февраля.

"Я знаю, что подавляющее большинство сенаторов хотят добиться этого, но для быстрого продвижения вперед понадобится двухпартийное сотрудничество. Сенаторы должны оградиться от шума тех, кто хочет провала этого соглашения ради своих политических целей", - сказал он.

Байден призвал быстрее принять законопроект с помощью для Украины

Президент США Джо Байден выразил поддержку законопроекту, содержащему двухпартийное соглашение по границе, а также помощь Украине, и призвал Конгресс ускорить его принятие в обеих палатах, сообщается на сайте Белого дома.

"Сейчас мы достигли согласия по двупартийному соглашению о национальной безопасности, которое включает самый жесткий и справедливый набор пограничных реформ за последние десятилетия. Я решительно поддерживаю его", - подчеркнул президент США.

Он отметил, что члены его администрации совместно с двухпартийной группой сенаторов работали без выходных в течение двух месяцев, чтобы достичь договоренностей по безопасности границ, чтобы сделать их более защищенными и обеспечить справедливое и гуманное отношение к людям, сохраняя при этом легальную иммиграцию, соответствующую ценностям. США.

По словам Байдена, соглашение позволит США "продолжать жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, отстаивать свободу Украины и поддерживать ее способность защищаться от российской агрессии".

"Как я уже говорил раньше, если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной, и цена для Америки вырастет. Это соглашение также дает Израилю то, что ему нужно для защиты своего народа и защиты от террористов ХАМАС. И оно обеспечит жизненно необходимую гуманитарную помощь для палестинского народа", - отметил Байден.

Он добавил, что следующим шагом должно быть принятие решения в Палате представителей США и призвал Конгресс объединиться, чтобы как можно быстрее принять это двухпартийное соглашение.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что Палата представителей проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 17,6 миллиарда долларов, но Джонсон выступает против иммиграционного пакета и финансирования Украины.

В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на такое заявление Джонсона и подвергли критике намерение Палаты отправить на голосование законопроект о финансовой помощи Израилю отдельно от других проектов и программы поддержки Украины. В Белом доме назвала это циничным маневром и политической игрой.

Помощь от США

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос в частности, финансирование помощи Украине и Израилю и укрепление безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году было предложено выделить Израиль. Также Байден хотел получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагал выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включал в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Напомним, законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.

Источник фото: ua.depositphotos.com