Комитет Сената США принял законопроект, который поможет конфисковать активы РФ

Комитет Сената США 24 января одобрил законопроект, который поможет Соединенным Штатам конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине для послевоенного восстановления страны.

Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что 20 членов комитета иностранных дел проголосовали за беспрецедентный "Закон о возобновлении экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев". Если его одобрит Палата представителей и подпишет президент Джо Байден, это откроет путь для первого в истории Вашингтона ареста активов центрального банка страны, с которой США не находятся в состоянии войны.

Глава комитета Демократической партии по иностранным делам сенатор Бен Кардин заявил, что у него широкая поддержка как со стороны демократов, так и республиканцев в Сенате и Палате представителей, а также со стороны администрации Байдена.

"Украина находится на грани захвата Россией, если мы не предоставим им необходимую помощь... и мы все знаем, что это не закончится Украиной", — сказал он перед голосованием.

Reuters пишет, что комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, также при поддержке обеих партий.

Сторонники законопроекта сочли новаторский характер закона и считают, что он должен серьезно ударить по РФ.

"Это должно стать большим ударом. Это новый способ нападения на страну, которая не ведет себя должным образом", — сказал сенатор-республиканец Джим Риш.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отреагировал на принятие законопроекта и назвал конфискацию активов справедливой.

"Есть важное решение сенатского комитета Соединенных Штатов относительно конфискации российских активов – вполне справедливого шага. Россия должна больше всего чувствовать реальную цену ее агрессии, и мы в Украине действительно благодарны всем, кто помогает поиску, заморозке и подготовке конфискации активов Российского государства и связанным с ею лиц. Я благодарю всех в Конгрессе США, кто заботится о защите справедливости", - сказал он.

Отметим, лидеры G7 давно утверждают, что по международному праву Россия обязана прекратить войну и заплатить за нанесенный ею ущерб, который, по данным Всемирного банка, уже превышает 400 миллиардов долларов.

Конфискация замороженных активов РФ

Напомним, ЕС, США, Япония и Канада заморозили около 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Только около 6 миллиардов долларов хранится в Соединенных Штатах.

В Соединенных Штатах рассматриваются юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, большая часть из них находится в Европе, а не в США.

Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Несколько недель назад американские сенаторы представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России .

Источник фото: ua.depositphotos.com