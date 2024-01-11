Байден поддержал конфискацию активов РФ для передачи Украине

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание напоминает, что сенаторы США представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать активы российских олигархов, попавших под санкции.

В меморандуме совета национальной безопасности Комитета Сената по международным отношениям говорится, что данный законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины.

Авторами "закона о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев" являются конгрессмены Джим Риш и Шелдон Уайтхаус.

"В Сенате существует широкое двухпартийное согласие по этому поводу. После года переговоров комитета пора рассмотреть это законодательство", - сказал Риш.

Утверждается, что демократы и республиканцы в комитете расходятся в двух ключевых частях законопроекта. Предложенный закон требует от Байдена координации с G-7 для ареста активов, но не требует их одобрения, что может позволить США принять меры в одностороннем порядке.

Он также содержит формулировки, направленные на то, чтобы Россия не оспорила конфискацию в судах Соединенных Штатов, которые могут быть потенциально уязвимы для конституционных вызовов.

По данным Bloomberg, в настоящее время Белый дом хочет согласовать этот шаг с союзниками из "Большой семерки" (G7), в том числе в Европе, где хранится около 200 млрд долларов замороженных активов РФ.

"Вместе с нашими партнерами по G-7 мы изучаем все варианты, которые соответствуют нашим соответствующим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России", - подчеркнули в Госдепе США.

Как пишет издание, Белый дом сначала неоднозначно отнесся к введению требования G-7, но впоследствии отметил необходимость действовать вместе с союзниками.

Конфискация замороженных активов РФ

В Соединенных Штатах рассматриваются юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, большая часть из них находится в Европе, а не в США.

Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Несколько недель назад американские сенаторы представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 миллиарда евро (223 миллиарда долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

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