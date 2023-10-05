В США ищут законные основания, позволяющие передать Украине замороженные активы РФ

В США рассматривают юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, большая часть из них находится в Европе, а не в США.

Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что США и Европа должны убедиться, что для такой передачи есть правовая база и для этого есть основания.

"Мое собственное видение состоит в том, что ты сломал это, ты заплатил за это. И потому россияне, сломав это, должны за это заплатить. И одним из способов сделать это было бы использование этих активов", - сказал Блинкен.

По его словам, президент РФ Владимир Путин сейчас не демонстрирует никакого интереса к реальным переговорам, потому что верит в то, что он может "переждать" то время, пока Украине будет оказываться помощь, поэтому важно изменить его мнение и продолжать поддержку Украины, а также привлечься поддержкой других стран.

Вместе с тем, несмотря на последние события в Конгрессе США, Блинкен заявил, что продолжает видеть очень сильную поддержку Украины от обеих партий, обеих палат Конгресса, а также общественности.

Напомним, Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сообщил, что Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.