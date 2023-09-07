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Должны заплатить за войну: США передадут Украине активы, конфискованные у российских олигархов
Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.
Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Помимо потребностей безопасности Украины, мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских ветеранов", - заявил Госсекретарь США.
Он подчеркнул, что олигархи, которые финансируют агрессивную войну Путина, должны заплатить за нее.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Блинкен отметил, что США не питают иллюзий относительно того, что путь к победе Украины будет легким, но заверил в неизменности поддержки США.
"И мое послание сегодня от имени президента Байдена, Соединенных Штатов к украинскому народу такое: так же, как мы поддерживали вас, чтобы обеспечить выживание вашей нации в течение последних 20 месяцев, мы будем поддерживать вас, пока вы определяете свое будущее и восстанавливаете свободную, жизнестойкую, преуспевающую Украину", - подытожил он.
Напомним, 6 сентября Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев, где объявил о предоставлении Украине очередного пакета помощи. США выделят еще около 1,08 миллиарда долларов.
Добавим, что в апреле этого года президент США Джозеф Байден подписал законопроект, содержащий положение о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны быть направлены на восстановление Украины.