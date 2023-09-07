Должны заплатить за войну: США передадут Украине активы, конфискованные у российских олигархов

Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

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Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Помимо потребностей безопасности Украины, мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских ветеранов", - заявил Госсекретарь США.

Он подчеркнул, что олигархи, которые финансируют агрессивную войну Путина, должны заплатить за нее.

Блинкен отметил, что США не питают иллюзий относительно того, что путь к победе Украины будет легким, но заверил в неизменности поддержки США.

"И мое послание сегодня от имени президента Байдена, Соединенных Штатов к украинскому народу такое: так же, как мы поддерживали вас, чтобы обеспечить выживание вашей нации в течение последних 20 месяцев, мы будем поддерживать вас, пока вы определяете свое будущее и восстанавливаете свободную, жизнестойкую, преуспевающую Украину", - подытожил он.

Напомним, 6 сентября Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев, где объявил о предоставлении Украине очередного пакета помощи. США выделят еще около 1,08 миллиарда долларов.

Добавим, что в апреле этого года президент США Джозеф Байден подписал законопроект, содержащий положение о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны быть направлены на восстановление Украины.