США объявили о помощи Украине еще более чем на $1 миллиард: что в нее входит

США выделят еще около 1,08 миллиарда долларов различной помощи, предназначенной для Украины. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США по итогам визита его руководителя Энтони Блинкена в Киев 6 сентября, в ходе которого он встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и своим коллегой Дмитрием Кулебой.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

В частности, 175 миллионов долларов из указанной суммы составляет новый, 46-й пакет военной помощи из запасов Министерства обороны США. В него, напомним, входят компоненты системы ПВО, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские снаряды, системы связи, а также танковые снаряды с обедненным ураном.

100 миллионов долларов пойдут на поддержку долгосрочных военных потребностей Украины, а еще 90,5 миллионов - на гуманитарную помощь в разминировании территорий.

В то же время куда большая сумма - 300 миллионов долларов - предусмотрена на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, включая города, подвергающиеся постоянным обстрелам со стороны России.

206 миллионов долларов будет направлено в виде гуманитарной помощи для оказания критически важной поддержки украинцам как внутри страны, так и бежавшим в соседние с ней страны, включая еду, воду и кров.

Кроме того, сообщается, что США передадут 5,4 миллиона долларов в виде конфискованных активов олигархов для поддержки реинтеграции и реабилитации ветеранов.

Еще 203 миллиона долларов американские власти направят на поддержку прозрачности и подотчетности учреждений в Украине, поддержку ключевых реформ, связанных с борьбой с коррупцией, обеспечением верховенства закона и правосудия, а также на наращивание потенциала по расследованию и судебному преследованию за военные преступления, совершенные Россией.

Эти деньги также пойдут на цифровизацию усилий по восстановлению страны путем улучшения и закрепления прозрачности закупок в инфраструктурных проектах, управление сферой здравоохранения для поддержки восстановления жизненно важных услуг в рамках экономического восстановления Украины, а также укрепление практики управления госфинансами в соответствии с международными стандартами.