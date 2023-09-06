США впервые объявили о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

Министерство обороны США объявило о выделении из своих запасов нового пакета военной помощи Украине по решению администрации президента Джозефа Байдена. Как говорится в сообщении ведомства, это уже 46-й такой пакет помощи с августа 2021 года, его стоимость составит до 175 миллионов долларов.

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В частности, будет передано оборудование для поддержки систем противовоздушной Украины, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также 81-миллиметровые минометные системы и снаряды к ним.

Впервые США передадут Украине 20-миллиметровые танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams. Кроме того, Пентагон выделит ракеты для противотанковых комплексов TOW, переносные ракетные комплексы Javelin и AT-4.

В пакет военной помощи вошли также более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, тактические аэронавигационные системы, тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, а также запчасти и техобслуживание.

О предыдущем пакете военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов США объявляли 29 августа. Туда тоже входили боеприпасы для HIMARS, артснаряды и Javelin, а также ракеты для ПВО.

Ранее американские власти объявляли о выделении военной помощи Украине 14 августа, однако этот пакет был меньшим - 200 миллионов долларов. В то же время 25 июля сообщалось о выделении помощи на 400 миллионов, а 19 июля - сразу на 1,3 миллиарда долларов.

Напомним также, что еще в апреле о передаче Украине снарядов с обедненным ураном сообщила Великобритания. Они предназначены для британских танков Challenger 2, о поступлении в Украину которых украинское Министерство обороны сообщило еще 27 марта.

Отметим, что обедненный уран используется в производстве бронебойных снарядов ввиду своей высокой плотности. Это уран, в изотопном составе которого доля радиоактивного изотопа урана-235, используемого в ядерных реакторах и ядерном оружии, не превышает 0,3% (в природном уране его около 0,72%). При этом уместность использования боеприпасов из обедненного урана является предметом спора ввиду долгосрочных последствий для здоровья населения и экологии соответствующих территорий.

О завершении же обучения украинских военных на американских танках Abrams сообщалось 1 сентября. США анонсировали передачу Украине 31 такого танка Abrams еще в январе этого года. В то же время отмечалось, что на изготовление и отправку Abrams версии M1A2 могли бы уйти год или два, потому Вашингтон решил отправить более старый вариант – M1A1, который можно доставить в зону боевых действий за восемь-десять месяцев.