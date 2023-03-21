Отправят более старую модель. США могут ускорить доставку танков Abrams в Украину, – AP

Министерство обороны США ускоряет поставку танков Abrams в Украину, решив отправить отремонтированную более старую модель техники. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Первоначальный план предполагал отправку в Украину 31 танка M1A2 Abrams, на изготовление и отправку которых могли бы уйти год или два. Однако теперь в США утверждают, что решили отправить более старую версию M1A1, которую можно взять со складов армии, и которой украинским войскам будет легче овладеть.

Ожидается, что M1A1 может быть доставлен в зону боевых действий за восемь-десять месяцев.

Собеседники издания говорили на условиях анонимности, поскольку план еще не был обнародован. Как пишет AP, представители Пентагона сделают заявление в ближайшее время.

Напомним, что президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams в январе. Тогда он заявил о выделении более 500 единиц бронетехники в рамках пакета помощи.