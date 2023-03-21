Відправлять старішу модель. США можуть прискорити доставку танків Abrams в Україну, – AP

Міністерство оборони США прискорює поставку танків Abrams в Україну, вирішивши відправити відремонтовану старішу модель техніки. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на американських чиновників.

Початковий план передбачав відправку в Україну 31 танка M1A2 Abrams, на виготовлення та відправку яких могли б піти рік або два. Однак тепер у США стверджують, що вирішили відправити старішу версію M1A1, яку можна взяти зі складів армії, і яку українським військам буде легше опанувати.

Очікується, що M1A1 можуть доставити в зону бойових дій за вісім-десять місяців.

Співрозмовники видання говорили на умовах анонімності, оскільки план ще не був оприлюднений. Як пише AP, представники Пентагону зроблять заяву найближчим часом.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams у січні. Тоді він заявив загалом про виділення понад 500 одиниць бронетехніки в рамках пакета допомоги.