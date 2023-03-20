Восемь танков Leopard 2 от Норвегии уже прибыли в Украину

Норвегия передала украинским военным восемь танков Leopard 2 – техника уже в Украине. Об этом сообщила пресс-служба норвежских Вооруженных сил.

Также отмечается, что Норвегия передала ВСУ четыре вспомогательные машины и предоставляет средства на боеприпасы и запчасти. А в Польше сейчас идет обучение личного состава под эгидой ЕС.

"Сейчас мы считаем абсолютно правильным поддерживать Украину. Для безопасности Норвегии и Европы важно, чтобы Россия не победила своей агрессией Украину", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

В свою очередь командир норвежского бронетанкового батальона Ларс Янсен отметил, что предоставление танков будет иметь решающее значение для возможности Украины проводить наступательные операции и возвращать оккупированные территории.

Напомним, что первой страной, которая передала Украине танки Leopard 2, стала Польша – сперва она предоставила четыре единицы этой бронетехники. Позже Варшава отправила еще десять таких танков.