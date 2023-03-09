Польша передала Украине еще 10 танков Leopard 2

Польша передала Украине еще 10 из 14 обещанных танков Leopard 2. Об этом 9 марта на брифинге сообщил вице-премьер-министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Таким образом, мы поддерживаем Украину в рамках международной коалиции. Кроме польских 14 танков Leopard, в составе этого батальона есть также четыре танка из Канады, восемь танков из Норвегии, шесть – из Испании", – сказал он.

В настоящее время министр национальной обороны Польши заявил, что его ведомство пытается договориться с Министерством обороны Испании о возможности передачи Украине дополнительно еще четырех танков Leopard 2.

"Сейчас имеем дело с батальоном тяжелых танков, которые в случае польских танков уже переданы (украинской стороне – Delo.ua ), а что касается союзников, то в очень сжатые сроки они будут переданы Украине", – подчеркнул Блащак.

Он уточнил, что в Польше завершилось обучение украинских военнослужащих на танках Leopard 2.

Польша стала первой страной, успешно передавшей 4 танка Leopard 2 Украине. Страна-производитель – Германия – долгое время отказывала в такой военной помощи ВСУ. Однако 25 января Берлин одобрил отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешил реэкспорт другим странам.

До конца марта Украина ожидает получить первые боевые танки, обещанные Германией и Португалией.