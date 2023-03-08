До конца марта танки Leopard из Германии и Потругалии будут в Украине

Уже к концу месяца Украина получит первые боевые танки, обещанные Германией и Португалией.

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Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Spiegel.

"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину в этом месяце", - сказал Писториус в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Швеции.

Немецкий министр обороны подчеркнул, что танки прибудут с подготовленными экипажами, а затем могут отправиться на фронт.

Напомним, накануне стало известно, что последние 10 из 14 обещанных Польшей танков Leopard 2 прибудут в Украину уже на этой неделе. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Польша стала первой страной, которая успешно передала 4 танка Leopard 2 Украине. Страна-производитель – Германия – долгое время отказывала в такой военной помощи ВСУ. Однако 25 января Берлин одобрил отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешил реэкспорт другим странам.

13 февраля украинские танкисты приступили к обучению на танках Leopard 2 в Германии.