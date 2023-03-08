До кінця березня танки Leopard з Німеччини і Потругалії будуть в Україні

Уже до кінця місяця Україна отримає перші бойові танки, обіцяні Німеччиною та Португалією.

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Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, - повідомляє Spiegel.

"Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальських танки можуть прибути в Україну цього місяця", - сказав Пісторіус в кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.

Німецький міністр оборони зауважив, що танки прибудуть з підготовленими екіпажами, а потім можуть відправитися на фронт.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що останні 10 із 14 обіцяних Польщею танків Leopard 2 прибудуть в Україну уже цього тижня. Про це заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Польща стала першою країною, яка успішно передала 4 танки Leopard 2 Україні. Країна-виробник - Німеччина - тривалий час відмовляла в такій військовій допомозі ЗСУ. Однак 25 січня Берлін схвалив відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволив реекспорт іншим країнам.

13 лютого українські танкісти розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.