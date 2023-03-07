Польща відправить Україні 10 танків Leopard цього тижня

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що найближчими днями в Україну прибуде ще одна партія бойових танків Leopard 2.

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Про це з посиланням на міністра пише Sky News.

"Чотири танки вже в Україні, ще 10 поїдуть в Україну цього тижня", - сказав Блащак.

Крім того, міністр оборони Польщі заявив про готовність країни створити хаб для обслуговування бойових танків Leopard, які відправляються в Україну, - повідомляє Bloomberg.

Блащак очікує, що його німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни постачати запасні частини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася поставити Україні. Саме відсутність запчастин викликала непорозуміння між урядами Польщі і Німеччини.

Нагадаємо, Польща стала першою країною, яка успішно передала 4 танки Leopard 2 Україні. Країна-виробник - Німеччина - тривалий час відмовляла в такій військовій допомозі ЗСУ. Однак 25 січня Берлін схвалив відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволив реекспорт іншим країнам.

У січні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пообіцяв відправити Збройним Силам України 60 танків PT-91 Twardy разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2.