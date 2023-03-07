Литва готує новий пакет підтримки для України: на що чекати

Литва почала формувати новий пакет військової допомоги для України. Країна уже надала підтримки майже на 409 мільйонів євро.

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Про нову партію допомоги стало відомо під час зустрічі міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса з першим заступником міністра оборони України Олександром Павлюком.

"Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію, щоб всіляко підтримувати Україну, і готуємо новий пакет допомоги Україні", - оголосив литовський посадовець.

Здебільшого підтримка Литви Україні полягає у військовій підготовці. Цього року країна планує навчити 1600 військовослужбовців ЗСУ.

"Інструктори литовської армії навчають українців як на національному рівні, у Литві, так і приєднуючись до навчальної місії ЄС та таких міжнародних ініціатив, як "Інтерфлекс", - йдеться на сайті Міноборони Литви.

Крім цього, Литва має намір підготувати курси з розмінування на своїй території разом із північними країнами Європи.

Анушаускаса також наголосив, що Литва інтенсивно готується до саміту НАТО, який відбудеться цього літа у Вільнюсі. Там, зокрема, обговорюватиметься перспектива членства України в Альянсі.

Нагадаємо, у лютому Литва заявила про передачу Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які допоможуть знищувати іранські безпілотники. А також про завершення навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на території України.