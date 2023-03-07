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Литва готує новий пакет підтримки для України: на що чекати
Литва почала формувати новий пакет військової допомоги для України. Країна уже надала підтримки майже на 409 мільйонів євро.
Про нову партію допомоги стало відомо під час зустрічі міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса з першим заступником міністра оборони України Олександром Павлюком.
"Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію, щоб всіляко підтримувати Україну, і готуємо новий пакет допомоги Україні", - оголосив литовський посадовець.
Здебільшого підтримка Литви Україні полягає у військовій підготовці. Цього року країна планує навчити 1600 військовослужбовців ЗСУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Інструктори литовської армії навчають українців як на національному рівні, у Литві, так і приєднуючись до навчальної місії ЄС та таких міжнародних ініціатив, як "Інтерфлекс", - йдеться на сайті Міноборони Литви.
Крім цього, Литва має намір підготувати курси з розмінування на своїй території разом із північними країнами Європи.
Анушаускаса також наголосив, що Литва інтенсивно готується до саміту НАТО, який відбудеться цього літа у Вільнюсі. Там, зокрема, обговорюватиметься перспектива членства України в Альянсі.
Нагадаємо, у лютому Литва заявила про передачу Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які допоможуть знищувати іранські безпілотники. А також про завершення навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на території України.