У США оцінюють українських пілотів: для чого це потрібно

США працюють з українськими пілотами, щоб визначити, скільки часу знадобиться, щоб навчити їх керувати американськими винищувачами F-16.

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Про це пише CNN з посиланням на три проінформовані джерела.

"Два українські пілоти наразі перебувають на військовій базі у США, де їхні навички перевіряють на авіасимуляторах, щоб зрозуміти, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними військовими літаками, включно з F-16", - йдеться у статті.

Американський військовий чиновник пояснив виданню, що українські пілоти перебувають в Аризоні у рамках "ознайомлення". Таким чином відбувається спілкування з персоналом Військово-повітряних сил США і спостереження за тим, як вони працюють.

"Такі заходи дозволяють нам допомогти українським пілотам стати більш ефективними та дати їм найкращі поради про те, як розвивати свої власні можливості. Пілоти не літатимуть на жодних платформах під час цих заходів, але вони будуть використовувати симулятор під час свого візиту", - розповів високопосадовець.

Джерело також повідомило CNN, що незабаром ще 10 українських пілотів можуть приїхати до США для аналогічної оцінки і атестації.

Разом з тим, новин щодо передачі Україні F-16 наразі немає. Хоча присутність українських пілотів на базі в Аризоні може означати, що США не повністю закрили двері для надання Україні винищувачів, - резюмує CNN.

Нагадаємо, Україна давно звертається до союзників щодо надання сучасних літаків. У січні 2023 року президент Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайн" для того, щоб ухвалити рішення про постачання в Україну винищувачів F-16.

Однак в адміністрації Байдена переконані - такі поставки наразі не на часі. Президент США Джо Байден зосереджений на негайних потребах України у війні, заявив його радник із нацбезпеки Джейк Салліван. "F-16 – це питання на потім", - резюмував він.

Раніше двоє українських пілотів прибули в США для проведення польотів на авіаційних тренаженарах та оцінки їх навичок.