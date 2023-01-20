Зеленський закликав обговорити відправку Україні винищувачів F-16 на наступному "Рамштайні"

Президент Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайн" для того, щоб ухвалити рішення про постачання в Україну винищувачів F-16 та далекобійних ракет.

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Про це він заявив під час виступу на відкритті нової зустрічі коаліції союзників України у форматі "Рамштайн", пише Liga.net.

"У ваших силах гарантувати артилерію та авіацію, які зруйнують терор. У ваших силах створити перемогу", – зазначив Зеленський.

Він подякував учасникам зустрічі та висловив упевненість, що з кожним новим "Рамштайном" єдність України та союзників лише зміцнюватиметься.

"Але чи маємо ми багато часу? Ні", – сказав Зеленський, закликавши союзників до швидкого ухвалення рішень щодо військової допомоги.

У своїй промові він заявив, що Росія прагне знищити народи й Кремль має програти.

При цьому, видання NL Times з посиланням на міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хьокстра повідомило, що Кабінет міністрів країни розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить уряд Києва.

Нагадаємо, що 20 січня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині проходить чергове засідання контактної групи міністрів оборони країн-союзниць України з надання їй військової допомоги.