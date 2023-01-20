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Політика
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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $2,5 мільярда: що до нього входить

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $2,5 мільярда: що до нього входить

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає $2,5 млрд. Він включає бронемашини, БМП, системи ППО, боєприпаси та іншу зброю.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону. 

"Цей пакет, який оцінюється в $2,5 мільярда, є 30-м вилученням озброєння зі складів Міністерства оборони США для України за період від серпня 2021 року. Він містить сотні одиниць бронетехніки, важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші важливі засоби", - йдеться у повідомленні.

Список зброї, яка входить у новий пакет:

  • додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • 8 систем ППО Avenger;
  • 59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;
  • 90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними установками;
  • 53 протимінно-стійкі транспортні засоби (MRAP);
  • 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
  • 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  •  600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
  •  11 800 120-мм мінометних снарядів;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 12 автомобілів боєприпасів;
  • 6 командно-штабних машин;
  • 22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;
  • високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);
  • 2000 протитанкових ракет;
  •  3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
  • підривна техніка для розчищення перешкод;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини та інше польове обладнання.

"Останні повітряні атаки Кремля на критично важливу інфраструктуру України вкотре продемонстрували руйнівний вплив жорстокої війни РФ в Україні", - констатували в Пентагоні.

У цьому зв’язку підкреслюється, що додаткові ракети NASAMS і системи ППО Avenger мають допомогти Україні протистояти таким повітряним загрозам та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону.

Крім того, вказується, що, з переданих Україні БМП і БТР можна сформувати дві бригади бронетанкової техніки.

  Загалом Сполучені Штати виділили Україні понад 27,4 мільярда доларів на безпекову допомогу з початку правління адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 29,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні та понад 26,7 мільярдів доларів з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.  

Нагадаємо, міністри оборони дев'яти країн НАТО виступили із спільною заявою, в якій висловили намір колективно добиватися постачання Україні якнайбільшої кількості військової техніки, включаючи танки, для відбиття російської агресії.

Автор:
Світлана Манько