- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $2,5 мільярда: що до нього входить
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає $2,5 млрд. Він включає бронемашини, БМП, системи ППО, боєприпаси та іншу зброю.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.
"Цей пакет, який оцінюється в $2,5 мільярда, є 30-м вилученням озброєння зі складів Міністерства оборони США для України за період від серпня 2021 року. Він містить сотні одиниць бронетехніки, важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші важливі засоби", - йдеться у повідомленні.
Список зброї, яка входить у новий пакет:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- 8 систем ППО Avenger;
- 59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;
- 90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними установками;
- 53 протимінно-стійкі транспортні засоби (MRAP);
- 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
- 11 800 120-мм мінометних снарядів;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 12 автомобілів боєприпасів;
- 6 командно-штабних машин;
- 22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;
- високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);
- 2000 протитанкових ракет;
- 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
- підривна техніка для розчищення перешкод;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- прилади нічного бачення;
- запчастини та інше польове обладнання.
"Останні повітряні атаки Кремля на критично важливу інфраструктуру України вкотре продемонстрували руйнівний вплив жорстокої війни РФ в Україні", - констатували в Пентагоні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У цьому зв’язку підкреслюється, що додаткові ракети NASAMS і системи ППО Avenger мають допомогти Україні протистояти таким повітряним загрозам та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону.
Крім того, вказується, що, з переданих Україні БМП і БТР можна сформувати дві бригади бронетанкової техніки.
Загалом Сполучені Штати виділили Україні понад 27,4 мільярда доларів на безпекову допомогу з початку правління адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 29,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні та понад 26,7 мільярдів доларів з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, міністри оборони дев'яти країн НАТО виступили із спільною заявою, в якій висловили намір колективно добиватися постачання Україні якнайбільшої кількості військової техніки, включаючи танки, для відбиття російської агресії.