США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $2,5 мільярда: що до нього входить

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України, вартість якого складає $2,5 млрд. Він включає бронемашини, БМП, системи ППО, боєприпаси та іншу зброю.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

"Цей пакет, який оцінюється в $2,5 мільярда, є 30-м вилученням озброєння зі складів Міністерства оборони США для України за період від серпня 2021 року. Він містить сотні одиниць бронетехніки, важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші важливі засоби", - йдеться у повідомленні.

Список зброї, яка входить у новий пакет:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем ( NASAMS);

NASAMS); 8 систем ППО Avenger;

59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;

90 бронетранспортерів ( БТР) Stryker із 20 мінними установками;

БТР) Stryker із 20 мінними установками; 53 протимінно-стійкі транспортні засоби ( MRAP);

MRAP); 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності ( HMMWV);

HMMWV); 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;

11 800 120-мм мінометних снарядів;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності ( HIMARS);

HIMARS); 12 автомобілів боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;

високошвидкісні протирадарні ракети ( HARMs);

HARMs); 2000 протитанкових ракет;

3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

підривна техніка для розчищення перешкод;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

прилади нічного бачення;

запчастини та інше польове обладнання.

"Останні повітряні атаки Кремля на критично важливу інфраструктуру України вкотре продемонстрували руйнівний вплив жорстокої війни РФ в Україні", - констатували в Пентагоні.

У цьому зв’язку підкреслюється, що додаткові ракети NASAMS і системи ППО Avenger мають допомогти Україні протистояти таким повітряним загрозам та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону.

Крім того, вказується, що, з переданих Україні БМП і БТР можна сформувати дві бригади бронетанкової техніки.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні понад 27,4 мільярда доларів на безпекову допомогу з початку правління адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 29,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні та понад 26,7 мільярдів доларів з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, міністри оборони дев'яти країн НАТО виступили із спільною заявою, в якій висловили намір колективно добиватися постачання Україні якнайбільшої кількості військової техніки, включаючи танки, для відбиття російської агресії.