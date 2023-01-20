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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $2,5 миллиарда: что в него входит
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины, стоимость которого составляет $2,5 млрд. Он включает в себя бронемашины, БМП, системы ПВО, боеприпасы и другое оружие.
Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
"Этот пакет, оцениваемый в $2,5 миллиарда, является 30-м изъятием вооружения из складов Министерства обороны США для Украины за период с августа 2021 года. Он содержит сотни единиц бронетехники, важную поддержку для противовоздушной обороны Украины и другие важные средства", – говорится в сообщении.
Список оружия, входящего в новый пакет:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем ( NASAMS);
- 8 систем ПВО Avenger;
- 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;
- 90 бронетранспортеров ( БТР) Stryker с 20 минными установками;
- 53 противоминно-стойкие транспортные средства ( MRAP);
- 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности ( HMMWV);
- 20000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 95000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
- 11800 120-мм минометных снарядов;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности ( HIMARS);
- 12 автомобилей боеприпасов;
- 6 командно-штабных машин;
- 22 тактических автомобиля для буксировки оружия;
- высокоскоростные противорадарные ракеты ( HARMs);
- 2000 противотанковых ракет;
- 3 000 000 боеприпасов к стрелковому оружию;
- взрывная техника для расчистки помех;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- приборы ночного видения;
- запчасти и другое полевое оборудование.
"Последние воздушные атаки Кремля на критически важную инфраструктуру Украины продемонстрировали разрушительное влияние жестокой войны РФ в Украине", - констатировали в Пентагоне.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В этой связи подчеркивается, что дополнительные ракеты NASAMS и системы ПВО Avenger должны помочь Украине противостоять таким воздушным угрозам и укрепить эшелонированную противовоздушную оборону.
Кроме того, указывается, что из переданных Украине БМП и БТР можно сформировать две бригады бронетанковой техники.
Отмечается, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более 27,4 миллиарда долларов на безопасность с начала правления администрации президента Джозефа Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 29,5 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине и более 26,7 миллиарда долларов с начала непровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года.
Напомним, министры обороны девяти стран НАТО выступили с общим заявлением, в котором выразили намерение коллективно добиваться поставки Украине как можно большего количества военной техники, включая танки, для отражения российской агрессии.