Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $2,5 миллиарда: что в него входит

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $2,5 миллиарда: что в него входит

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины, стоимость которого составляет $2,5 млрд. Он включает в себя бронемашины, БМП, системы ПВО, боеприпасы и другое оружие.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

"Этот пакет, оцениваемый в $2,5 миллиарда, является 30-м изъятием вооружения из складов Министерства обороны США для Украины за период с августа 2021 года. Он содержит сотни единиц бронетехники, важную поддержку для противовоздушной обороны Украины и другие важные средства", – говорится в сообщении.

Список оружия, входящего в новый пакет:

  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем   ( NASAMS);
  • 8 систем ПВО Avenger;
  • 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;
  • 90 бронетранспортеров   ( БТР) Stryker с 20 минными установками;
  • 53 противоминно-стойкие транспортные средства   ( MRAP);
  • 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности  ( HMMWV);
  • 20000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 95000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
  • 11800 120-мм минометных снарядов;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности   ( HIMARS);
  • 12 автомобилей боеприпасов;
  • 6 командно-штабных машин;
  • 22 тактических автомобиля для буксировки оружия;
  • высокоскоростные противорадарные ракеты   ( HARMs);
  • 2000 противотанковых ракет;
  • 3 000 000 боеприпасов к стрелковому оружию;
  • взрывная техника для расчистки помех;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • приборы ночного видения;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

"Последние воздушные атаки Кремля на критически важную инфраструктуру Украины продемонстрировали разрушительное влияние жестокой войны РФ в Украине", - констатировали в Пентагоне.

В этой связи подчеркивается, что дополнительные ракеты NASAMS и системы ПВО Avenger должны помочь Украине противостоять таким воздушным угрозам и укрепить эшелонированную противовоздушную оборону.

Кроме того, указывается, что из переданных Украине БМП и БТР можно сформировать две бригады бронетанковой техники.

Отмечается, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более 27,4 миллиарда долларов на безопасность с начала правления администрации президента Джозефа Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 29,5 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине и более 26,7 миллиарда долларов с начала непровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года.

Напомним, министры обороны девяти стран НАТО выступили с общим заявлением, в котором выразили намерение коллективно добиваться поставки Украине как можно большего количества военной техники, включая танки, для отражения российской агрессии.