Дев'ять країн НАТО зобов'язалися забезпечити Україну танками, важкою артилерією та ППО для перемоги над РФ

Міністри оборони Естонії, Великобританії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини за підсумками зустрічі в Таллінні виступили із спільною заявою, в якій висловили намір колективно добиватися постачання Україні якнайбільшої кількості військової техніки, включаючи танки, для відбиття російської агресії.

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"Ми визнаємо, що озброїти Україну для витіснення Росії з її території так само важливо, як і озброїти її для захисту того, що вона має зараз. Разом ми продовжимо підтримувати Україну в переході від опору до вигнання російських військ з української землі. Об'єднуючи союзників і партнерів, ми забезпечимо, щоб сплеск глобальної військової підтримки був настільки стратегічним і скоординованим, наскільки це можливо", - сказано в тексті документа.

Країни-підписанти вказують, що новий рівень необхідної бойової могутності України може бути досягнутий лише за рахунок комбінації ескадронів основних бойових танків, що знаходяться під протиповітряною та протиракетною обороною, та діють разом з дивізійними артилерійськими групами, та подальшим глибоким прицільним вогнем, що дозволяє цілити по об'єктах забезпечення та управління на окупованій РФ території.

"Тому ми зобов'язуємося колективно добиватися постачання безпрецедентної кількості пожертвувань, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України", - йдеться у заяві.

При цьому в ній зазначено, що ця істотна допомога Україні буде взята із власних запасів та ресурсів відповідних країн, що свідчить про розуміння ними всієї серйозності ситуації та прихильності терміново збільшити та прискорити підтримку України.

"Прийнявши цю "Талінську обіцянку", ми вирушимо завтра, 20 січня, на нараду Групи із захисту України в Рамштайні і наполегливо закликаємо інших союзників і партнерів наслідувати наш приклад і якнайшвидше внести свої плановані пакети підтримки, аби забезпечити перемогу України на полі бою в 2023 році", - сказано в заяві.

Нагадаємо, що у п'ятницю на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині має відбутися чергове засідання контактної групи міністрів оборони країн-союзниць України з надання їй військової допомоги. Напередодні цього заходу про рішення поставити нові пакети військової допомоги Україні вже оголосили, зокрема, Великобританія, Швеція, Данія, Естонія та Литва.

Водночас, Україна закликає надати їй німецькі танки Leopard 2, на що згодні кілька європейських країн, включаючи сусідню Польщу. Однак для цього потрібен дозвіл з боку Німеччини як країни-виробника, який вона поки що не надала.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий схвалити постачання танків Україні, але висунув для цього умову, щоб США також поставили їй свої танки. У свою чергу схвалити такі поставки закликав Шольца Європейський парламент.