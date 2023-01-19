Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone

Велика Британія планує відправити в Україну 600 високоточних ракет Brimstone у рамках пакету військової допомоги.

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Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише Reuters.

"Я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет "Brimstone", що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою", - заначив він.

Міністр також наголосив, що єдність Заходу проти вторгнення російського президента Володимира Путіна залишається сильною.

"Якщо президент Путін розраховує на те, що цього року нам стане нудно, він помиляється", - додав він.

Зазначимо, Велика Британія в рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні, окрім танків Challenger 2, самохідні артустановки AS90 та ракети для протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Велика Британія у кінці листопада 2022 року поставила Україні модернізовані високоточні ракети з лазерним наведенням Brimstone 2, дальність пуску яких втричі більша, ніж раніше передані ракети Brimstone першого покоління.