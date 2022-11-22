Британія відправляє Україні новітні ракети з лазерним наведенням Brimstone 2

Велика Британія поставила Україні модернізовані високоточні ракети з лазерним наведенням Brimstone 2, дальність пуску яких втричі більша, ніж раніше передані ракети Brimstone першого покоління

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Про це повідомляє The Telegraph.

"Ракети вартістю приблизно 175 тисяч фунтів стерлінгів за кожну можуть вражати цілі за лазерним наведенням, яке можуть забезпечувати наземні війська, літаки чи транспортери, або обрати ціль за власним визначенням із попередньо запрограмованого списку за допомогою радара", - пише видання.

Ця система дозволяє ракеті сканувати поле бою та обирати найбільш відповідну ціль й при цьому відсіювати цивільні транспортні засоби або менш важливу військову техніку. Це важливо, в тому числі з огляду на зменшення можливих супутніх втрат серед цивільного населення.

Ракета призначена, головним чином, для ураження наземних цілей.

Ракета Brimstone першого покоління має довжину 1,8 м і діаметр 180 мм. Ракета має багатофункціональну тандемну бойову частину вагою 6,3 кг, яка здатна пробивати динамічну броню, при цьому вага ракети становить близько 50 кг.

Система наведення використовує радар міліметрових хвиль і напівактивний лазер.

Максимальна дальність стрільби ракети першого покоління становить 20 км.

У 2010 році в рамках програми SPEAR ракетний комплекс Brimstone модернізували до рівня Brimstone 2 Dual Mode.

Ракета отримала покращену голову самонаведення, модульну конструкцію, вдосконалений планер та оновлене програмне забезпечення. Це збільшило дальність її польоту до 60 км.

Зазначимо, Україна отримає від Великобританії новий пакет військової протиповітряної допомоги, який включатиме 120 спеціальних зенітних установок і технологій для протидії БПЛА.

Нагадаємо, британське Міністерство оборони раніше повідомило, що Велика Британія передасть Україні найближчими тижнями ракети для протиповітряної оборони AIM-120 AMRAAM для їх використання із системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними Україні США. Крім того, нещодавно майже 9 тисяч українських військових отримали від Великої Британії стандартне та зимове спорядження.