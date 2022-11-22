Британия отправляет Украине новейшие ракеты с лазерной наводкой Brimstone 2

Великобритания поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты с лазерным наведением Brimstone 2, дальность пуска которых втрое больше, чем ранее переданные ракеты Brimstone первого поколения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает The Telegraph.

"Ракеты стоимостью примерно 175 тысяч фунтов стерлингов за каждую могут поражать цели по лазерной наводке, которую могут обеспечивать наземные войска, самолеты или транспортеры, или выбрать цель по собственному определению из предварительно запрограммированного списка с помощью радара", - пишет издание.

Эта система позволяет ракете сканировать поле боя и выбирать наиболее подходящую цель и при этом отсеивать гражданские транспортные средства или менее важную военную технику. Это важно, в том числе с учетом уменьшения возможных сопутствующих потерь среди гражданского населения.

Ракета предназначена главным образом для поражения наземных целей.

Ракета Brimstone первого поколения имеет длину 1,8 м и диаметр 180 мм. Ракета имеет многофункциональную тандемную боевую часть весом 6,3 кг, способную пробивать динамическую броню, при этом вес ракеты составляет около 50 кг.

Система наведения использует радар миллиметровых волн и полуактивный лазер.

Максимальная дальность стрельбы ракеты первого поколения составляет 20 км.

В 2010 году в рамках программы SPEAR ракетный комплекс Brimstone модернизировался до уровня Brimstone 2 Dual Mode.

Ракета получила улучшенную голову самонаведения, модульную конструкцию, усовершенствованный планер и обновленное программное обеспечение. Это увеличило дальность ее полета до 60 км.

Отметим, Украина получит от Великобритании новый пакет военной противовоздушной помощи, который будет включать 120 специальных зенитных установок и технологий для противодействия БПЛА.

Напомним, британское Министерство обороны ранее сообщило, что Великобритания передаст Украине в ближайшие недели ракеты для противовоздушной обороны AIM-120 AMRAAM для их использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными Украине США. Кроме того, недавно почти 9 тысяч украинских военных получили от Великобритании стандартное и зимнее снаряжение.