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Велика Британія передала зимове спорядження для українських військових (ВІДЕО)
Майже 9 тисяч українських військових отримали від Великої Британії стандартне та зимове спорядження.
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Про це повідомила пресслужба Генерального штабу України з посиланням на Міноборони Великобританії.
"Майже 9000 українських новобранців отримали понад 40 одиниць стандартного та зимового спорядження від Армії Британії, щоб підготуватися до виснажливої майбутньої зими", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, британське Міністерства оборони раніше повідомило, що Велика Британія передасть Україні найближчими тижнями ракети для протиповітряної оборони AIM-120 AMRAAM для їх використання із системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними Україні США.