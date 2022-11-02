Велика Британія передала зимове спорядження для українських військових (ВІДЕО)

Майже 9 тисяч українських військових отримали від Великої Британії стандартне та зимове спорядження.

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Про це повідомила пресслужба Генерального штабу України з посиланням на Міноборони Великобританії.

"Майже 9000 українських новобранців отримали понад 40 одиниць стандартного та зимового спорядження від Армії Британії, щоб підготуватися до виснажливої майбутньої зими", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі подякували британським колегам за підтримку та допомогу Збройним силам України.

Нагадаємо, британське Міністерства оборони раніше повідомило, що Велика Британія передасть Україні найближчими тижнями ракети для протиповітряної оборони AIM-120 AMRAAM для їх використання із системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними Україні США.