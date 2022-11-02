Великобритания передала зимнее снаряжение для украинских военных (ВИДЕО)

Около 9 тысяч украинских военных получили от Великобритании стандартное и зимнее снаряжение.

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Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Украины со ссылкой на Минобороны Великобритании .

"Около 9000 украинских новобранцев получили более 40 единиц стандартного и зимнего снаряжения от Армии Британии, чтобы подготовиться к изнурительной предстоящей зиме", - говорится в сообщении.

В Генштабе поблагодарили британских коллег за поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Напомним, британское Министерство обороны ранее сообщило, что Великобритания передаст Украине в ближайшие недели ракеты для противовоздушной обороны AIM-120 AMRAAM для их использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными Украине США.