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Британия передала Украине новое оружие, в том числе ракеты для MLRS
Великобритания вечером 21 сентября передала Украине очередной пакет военной помощи и будет дальше увеличивать военную поддержку Украине столько, сколько нужно.
Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
"В этот критический момент конфликта я обещаю, что мы будем продолжать нашу военную поддержку Украине столько, сколько нужно. Новое оружие из Великобритании прибывает в Украину прямо сейчас, пока я говорю, в том числе и новые ракеты для MLRS. Мы не успокоимся пока Украина не победит", - сказала Трасс.
Она также считает, что заявление лидера РФ Владимира Путина о мобилизации способ оправдать катастрофические провалы России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Он делает еще больше фиктивных заявлений и бряцает оружием. Это не сработает. Международный альянс сильный и Украина сильна. Украинцы защищают не только собственную страну - они защищают наши ценности и безопасность всего мира. Поэтому нужно действовать", - подчеркнула глава британского правительства.
Отметим, что ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что именно MLRS-системы помогут ВСУ взять под контроль украинскую часть акватории Черного моря.
По словам некоторых военных экспертов, MLRS можно назвать аналогом системы HIMARS, уже зарекомендовавшей себя на фронте.