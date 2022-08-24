"Могут залететь к врагу через щель": Норвегия и Британия передадут Украине микродроны

Осло и Лондон договорились совместно поставлять микродроны Teledyne Flir Black Hornet Украине для помощи в войне с Россией. Об этом в среду, 24 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны Норвегии.

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На эти цели Норвегия и Великобритания выделят 90 миллионов норвежских крон, что в эквиваленте 9,26 миллиона долларов.

В войне Teledyne Flir Black Hornet используются для разведки и идентификации целей. Военные эксперты отмечают, что микродроны буквально могут залететь к врагу через щель. Эти дроны называют "насекомыми", ведь их почти невозможно увидеть и услышать.

"Наше сотрудничество будет иметь решающее значение для продолжения основных поставок военной техники в Украину в будущем. Оно также гарантирует, что у Украины будет более современное и эффективное оружие и система", — отметили в ведомстве.

Характеристика микродрона Black Horne

Размеры дрона примерно 10×2,5 см, его применяют для разведки локальной ситуации. Он настолько мал, что может поместиться на ладони и весит лишь немногим более 16 г, вместе с батарейками. В Black Horne встроена камера, позволяющая оператору получить полноценное видео и фотографии. Микродрон разработан в рамках контракта по изготовлению 160 аппаратов, сметой в 20 миллионов фунтов с компанией Marlborough Communications Ltd.

Его максимальная скорость 10 м/с, продолжительность полета – до 25 минут. Фото и видеосъемку Black Horne ведет онлайн.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США планирует в сентябре заключить контракт на производство и поставку Украине десяти усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade серии 600. Украинские военные уже используют меньшие дроны Switchblade 300. Switchblade 600 отличаются мощной боевой частью, как у против боев.

До этого президент США Джозеф Байден передал Государственному департаменту полномочия по выделению 775 миллионов долларов, предусмотренных для Министерства обороны США по оборонным статьям, а также на военное образование и обучение на предоставление военной помощи Украине.