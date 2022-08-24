"Можуть залетіти до ворога через шпарину": Норвегія та Британія передадуть Україні мікродрони

Осло та Лондон домовилися спільно постачатимуть мікродрони Teledyne Flir Black Hornet Україні для допомоги у війні з Росією. Про це в середу, 24 серпня, повідомила пресслужба Міністерства оборони Норвегії

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На ці цілі Норвегія та Великобританія виділять 90 мільйонів норвезьких крон, що в еквіваленті складає 9,26 мільйона доларів.

На війні Teledyne Flir Black Hornet використовуються для розвідки та ідентифікації цілей. Військові експерти зазначають, що мікродрони буквально можуть залетіти до ворога через шпарину. Ці дрони називають "комахами", адже їх майже неможливо побачити та почути.

"Наша співпраця матиме вирішальне значення для продовження основних поставок військової техніки в Україну в майбутньому. Вона також гарантує, що Україна має більш сучасну та ефективну зброю та системи", — зазначили в відомстві.

Характеристика мікродрону Black Horne

Розміри дрону приблизно 10×2,5 см, його застосовують для розвідки локальної ситуації. Він настільки малий, що може поміститися на долоні і важить лише трохи більше 16 г, разом з батарейками. В Black Horne вбудовано камеру, яка дозволяє оператору отримати повноцінне відео і фотографії. Мікродрон розроблений в рамках контракту з виготовлення 160 апаратів, кошторисом в 20 мільйонів фунтів з компанією Marlborough Communications Ltd.

Його максимальна швидкість 10 м/с, тривалість польоту - до 25 хвилин. Фото та відеозйомку Black Horne веде онлайн.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони США планує у вересні укласти контракт на виробництво та постачання Україні десяти удосконалених дронів-камікадзе Switchblade серії 600. Українські військові вже використовують менші дрони Switchblade 300. Switchblade 600 відрізняються потужною бойовою частиною, як у протитанкового комплексу Javelin.

До цього президент США Джозеф Байден передав Державному департаменту повноваження щодо виділення 775 мільйонів доларів, передбачених для Міністерства оборони США за оборонними статтями, а також на військову освіту та навчання, на надання військової допомоги Україні.