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США готують новий пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів
Адміністрація президента Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів і може оголосити про це вже у п'ятницю, 19 серпня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження, які дозволяють йому передачу надлишкової зброї із запасів США.
Вартість комплектів зброї ще може змінитися до того, як відповідне рішення буде оголошено.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Reuters зазначає, що у Біломі домі відмовилися від коментарів.
Зазначимо, авторитетні американські експерти з нацбезпеки, військові, дипломати та колишні посадовці написали відкритого листа до президента США Джо Байдена, в якому закликали негайно наростити військову допомогу Україні.
Нагадаємо, 8 серпня Байден санкціонував додатковий пакет допомоги на суму до $1 млрд для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.