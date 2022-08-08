США нададуть Україні рекордний пакет допомоги на $1 млрд. Зеленський вже подякував

Президент США Джозеф Байден санкціонував додатковий пакет допомоги на суму до $1 млрд для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони, заявив прессекретар Пентагону Тодд Брессейл. Цей пакет є найбільшим одноразовим вилученням зброї та техніки США.

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Президент України Володимир Зеленський вже найдену подякував.

Пакет включатиме наступне:

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;

75 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;

20 мінометних систем калібру 120 мм та 20 000 боєприпасів до них;

боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

1000 Javelin та сотні протитанкових систем AT4;

50 броньованих медичних автомобілів, протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання;

медичне приладдя, зокрема аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.

Загалом від моменту приходу до влади президента Байдена США виділили Україні близько $9,8 млрд допомоги у сфері безпеки. З 2014 року США виділили Україні понад $11,8 млрд військової допомоги.

"Щоб задовольнити потреби України на полі бою, які зростають, Сполучені Штати і далі працюватимуть зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові можливості для того, щоб змінити ситуацію", - наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, нещодавно також сенатор-демократ Річард Блюменталь і сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликали президента Джозефа Байдена посилити тиск на російського лідера Володимира Путіна та визнати Росію державою-спонсором тероризму.