США предоставит Украине рекордный пакет помощи на $1 млрд. Зеленский уже поблагодарил

Президент США Джозеф Байден санкционировал дополнительный пакет помощи на сумму до $1 млрд для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны, заявил пресс-секретарь Пентагона Тодд Брессейл. Этот пакет является самым крупным одноразовым извлечением оружия и техники США.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уже Байдена поблагодарил.

Пакет будет включать следующее:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

20 минометных систем калибра 120 мм и 20 тыс. боеприпасов к ним;

боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 бронированных медицинских автомобилей, противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывчатые вещества С-4, взрывные боеприпасы и взрывное оборудование;

медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.

Всего с момента прихода к власти президента Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в сфере безопасности. С 2014 года США выделили Украине более $11,8 млрд военной помощи.

"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты и дальше будут работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности, чтобы изменить ситуацию", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, недавно также сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Линдси Грэм призвали президента Джозефа Байдена усилить давление на российского лидера Владимира Путина и признать Россию государством-спонсором терроризма.