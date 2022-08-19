США готовят новый пакет военной помощи Украине на $800 миллионов

Администрация президента Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн долларов и может объявить об этом уже в пятницу, 19 августа.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия, позволяющие ему передачу избыточного оружия из запасов США.

Стоимость комплектов оружия может измениться до того, как соответствующее решение будет объявлено.

Reuters отмечает, что в Белом доме отказались от комментариев.

Отметим, авторитетные американские эксперты по нацбезопасности, военные, дипломаты и бывшие чиновники написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали немедленно нарастить военную помощь Украине.

Напомним, 8 августа Байден санкционировал дополнительный пакет помощи на сумму до $1 млрд. для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.