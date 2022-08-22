- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
США передадуть Україні дрони-камікадзе великої дальності - ЗМІ
Міністерство оборони США планує у вересні укласти контракт на виробництво та постачання Україні десяти удосконалених дронів-камікадзе Switchblade серії 600. Про це повідомляє Defence News із посиланням на пресслужбу Пентагону.
Switchblade 600 може атакувати цілі на відстані 40 кілометрів і перебувати в повітрі близько 40 хвилин.
"Ця здатність Switchblade може бути корисною, оскільки українці готують наступ на Херсон і Крим, тому що їх можна запустити за межі досяжності російських систем і завдати шкоди російській інфраструктурі", — заявив експерт Центру військово-морського флоту США Семюел Бендетт.
Українські військові вже використовують менші дрони Switchblade 300. Switchblade 600 відрізняються потужною бойовою частиною, як у протитанкового комплексу Javelin. Їх застосовують для ліквідації важкої бронетехніки на відстані до 40 км. Атакують ціль Switchblade 600 зі швидкістю 185 км/год.
Раніше повідомлялося, що президент США Джозеф Байден передав Державному департаменту повноваження щодо виділення 775 мільйонів доларів, передбачених для Міністерства оборони США за оборонними статтями, а також на військову освіту та навчання, на надання військової допомоги Україні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними CNN, до пакету допомоги також увійдуть 1500 важких протитанкових ракетних комплексів TOW з оптичним відстеженням і провідним управлінням, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), додаткові боєприпаси для наданих раніше систем HIMARS.