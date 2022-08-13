- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Україна змінює стратегію війни завдяки новій зброї та роботі партизанів, — NYT
Поставки далекобійної західної зброї та ефективна робота партизанського руху дали змогу Збройним силам України завдати удари по російським військам глибоко в тилу ворога, порушуючи лінії постачання та вражаючи цілі, які є ключовими для ЗС РФ. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.
В статті зазначається, що ще нещодавно українські військові зазнавали ударів від російської артилерії на сході України у нерівних боях. Але останніми тижнями Україна змінила свою стратегію.
Тисячі російських військових ізолювалися від запасів техніки, завдяки влучним ударам ЗСУ по мостам на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Це спонукатиме окупантів самостійно відійти через річку, аби не зазнати краху під час контрнаступу, йдеться в статті.
Просування ворога в напрямку Бахмута зупинив артилерійський вогонь ЗСУ, зокрема удари по тилу ворога.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Стратегія, здається, дає певні результати. Незважаючи на те, що українська армія не здобула значних територіальних здобутків, їй вдалося уповільнити просування Росії по країні, і зменшила свої втрати", — зазначають у NYT.
За словами Залужного, ЗС РФ несуть значні втрати, передусім у живій силі. П'ята частина підрозділів окупантів, що знаходились на території України, розгромлена.
В свою чергу у Пентагоні оцінили ефективність ЗСУ на 12 за 10-бальною шкалою. І це при тому, як зазначають на сайті американського міністерства оборони, що РФ має набагато більше сил, ніж Україна, але "справи йдуть не на користь росіян, і це продовжує впливати на їхній моральний дух, на їхню можливість забезпечувати себе".