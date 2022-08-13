Україна змінює стратегію війни завдяки новій зброї та роботі партизанів, — NYT

Поставки далекобійної західної зброї та ефективна робота партизанського руху дали змогу Збройним силам України завдати удари по російським військам глибоко в тилу ворога, порушуючи лінії постачання та вражаючи цілі, які є ключовими для ЗС РФ. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

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В статті зазначається, що ще нещодавно українські військові зазнавали ударів від російської артилерії на сході України у нерівних боях. Але останніми тижнями Україна змінила свою стратегію.

Тисячі російських військових ізолювалися від запасів техніки, завдяки влучним ударам ЗСУ по мостам на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Це спонукатиме окупантів самостійно відійти через річку, аби не зазнати краху під час контрнаступу, йдеться в статті.

Просування ворога в напрямку Бахмута зупинив артилерійський вогонь ЗСУ, зокрема удари по тилу ворога.

"Стратегія, здається, дає певні результати. Незважаючи на те, що українська армія не здобула значних територіальних здобутків, їй вдалося уповільнити просування Росії по країні, і зменшила свої втрати", — зазначають у NYT.

За словами Залужного, ЗС РФ несуть значні втрати, передусім у живій силі. П'ята частина підрозділів окупантів, що знаходились на території України, розгромлена.