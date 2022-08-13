Пентагон оцінив Збройні сили України на 12 балів з 10-ти

У Пентагоні оцінили ефективність Збройних Сил України на 12 за 10-бальною шкалою. І це при тому, як зазначають на сайті американського міністерства оборони, що РФ має набагато більше сил, ніж Україна, але "справи йдуть не на користь росіян, і це продовжує впливати на їхній моральний дух, на їхню можливість забезпечувати себе".

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За словами одного з представників Пентагону, імені якого не називають, великі успіхи ЗСУ обумовлені зокрема здатністю українців діставати до російських командних пунктів, складів боєприпасів, тилового забезпечення і логістики.

"За шкалою від нуля до десяти – ефективність Збройних сил України буде на рівні 12 просто через те, наскільки вражаючими вони були з різних точок зору... Вони знайшли способи робити таке, про що ми й подумати не могли", – підкреслив чиновник.

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі прокоментували серію потужних вибухів на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці в окупованому Криму. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Пентагон буде продовжувати підтримувати Україну в боротьбі.