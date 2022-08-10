У Білому домі відповіли, чи вважають військові об’єкти у Криму правомірною ціллю для ударів ЗСУ

У Білому домі прокоментували серію потужних вибухів на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці в окупованому Криму.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише "Голос Америки".

На питання журналіста про “серію вибухів на російській авіаційній базі в Криму”, і чи США вважають Крим правомірною ціллю для ЗСУ, яким Пентагон надав зброю, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр відповіла:

“Як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України із захисту свого суверенітету і своєї територіальної цілісності, як ми багато разів говорили. Боротьба триває на сході та південному заході країни, і ще далека від закінчення. Ми попереджали, що це може бути довга і затяжна війна. Ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна могла протистояти неспровокованій агресії Росії, і це - в центрі нашої уваги”, - сказала Карін Жан-П'єр.

Пізніше на уточнення питання, вона додала: “Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в їхній боротьбі за свою свободу, в їхній боротьбі за свій суверенітет проти брутального нападу з боку Росії”.

Зазначимо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Російська Федерація вирішила публічно не звинувачувати Україну в ударах по авіабазі у Новофедорівці (Крим), тому що це буде одним з доказів неефективності російської системи ППО, що встановлена на пів острові.

Нагадаємо, на авіабазі Саки в Новофедорівці на західному узбережжі Криму 9 серпня пролунало близько 12 вибухів.