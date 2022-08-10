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У Білому домі відповіли, чи вважають військові об’єкти у Криму правомірною ціллю для ударів ЗСУ
У Білому домі прокоментували серію потужних вибухів на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці в окупованому Криму.
Про це пише "Голос Америки".
На питання журналіста про “серію вибухів на російській авіаційній базі в Криму”, і чи США вважають Крим правомірною ціллю для ЗСУ, яким Пентагон надав зброю, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр відповіла:
“Як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України із захисту свого суверенітету і своєї територіальної цілісності, як ми багато разів говорили. Боротьба триває на сході та південному заході країни, і ще далека від закінчення. Ми попереджали, що це може бути довга і затяжна війна. Ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна могла протистояти неспровокованій агресії Росії, і це - в центрі нашої уваги”, - сказала Карін Жан-П'єр.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Пізніше на уточнення питання, вона додала: “Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в їхній боротьбі за свою свободу, в їхній боротьбі за свій суверенітет проти брутального нападу з боку Росії”.
Зазначимо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Російська Федерація вирішила публічно не звинувачувати Україну в ударах по авіабазі у Новофедорівці (Крим), тому що це буде одним з доказів неефективності російської системи ППО, що встановлена на пів острові.
Нагадаємо, на авіабазі Саки в Новофедорівці на західному узбережжі Криму 9 серпня пролунало близько 12 вибухів.