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- Війна Війна
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- Політика
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Росія не звинувачує Україну в ударах по Криму, бо не хоче визнавати безсилля своєї ППО, — ISW
В американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Російська Федерація вирішила публічно не звинувачувати Україну в ударах по авіабазі у Новофедорівці (Крим), тому що це буде одним з доказів неефективності російської системи ППО, що встановлена на пів острові.
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Про це йдеться у звіті ISW.
"Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не відкидає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару", — зазначили військові експерти.
Крім того, варто відзначити кілька інших спостережень ISW:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Росія, ймовірно, 9 серпня вивела на орбіту іранський супутник дистанційного зондування "Хайям", який має роздільну здатність камери в один метр. Він уже почав передавати дані телеметрії;
- російські війська провели наземні атаки на північ від Донецька та на південний захід від Донецька поблизу кордону Запорізької та Донецької областей;
- західні ЗМІ повідомили, що Україна продовжує контрнаступ у районі Ізюму, але український Генштаб не прозвітував про це у своєму щовечірньому звіті.
Нагадаємо, на авіабазі Саки в Новофедорівці на західному узбережжі Криму 9 серпня пролунало близько 12 вибухів.