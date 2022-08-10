Россия не обвиняет Украину в ударах по Крыму, потому что не хочет признавать бессилие своей ПВО, — ISW

В американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Российская Федерация решила публично не обвинять Украину в ударах по авиабазе в Новофедоровке (Крым), потому что это будет одним из доказательств неэффективности российской системы ПВО, установленной на полуострове.

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Об этом говорится в отчете ISW.

"Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсии, ни дальнобойного ракетного удара", - отметили военные эксперты.

Кроме того, стоит отметить несколько других наблюдений ISW:

Россия, вероятно, 9 августа вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования "Хайям", обладающий разрешением камеры в один метр. Он уже начал передавать данные телеметрии;

российские войска провели наземные атаки севернее Донецка и юго-западнее Донецка вблизи границы Запорожской и Донецкой областей;

западные СМИ сообщили, что Украина продолжает контрнаступление в районе Изюма, но украинский Генштаб не отчитался об этом в своем ежевечернем отчете.

Напомним, на авиабазе Саки в Новофедоровке на западном побережье Крыма 9 августа прогремело около 12 взрывов.