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Россия не обвиняет Украину в ударах по Крыму, потому что не хочет признавать бессилие своей ПВО, — ISW
В американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Российская Федерация решила публично не обвинять Украину в ударах по авиабазе в Новофедоровке (Крым), потому что это будет одним из доказательств неэффективности российской системы ПВО, установленной на полуострове.
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Об этом говорится в отчете ISW.
"Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсии, ни дальнобойного ракетного удара", - отметили военные эксперты.
Кроме того, стоит отметить несколько других наблюдений ISW:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Россия, вероятно, 9 августа вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования "Хайям", обладающий разрешением камеры в один метр. Он уже начал передавать данные телеметрии;
- российские войска провели наземные атаки севернее Донецка и юго-западнее Донецка вблизи границы Запорожской и Донецкой областей;
- западные СМИ сообщили, что Украина продолжает контрнаступление в районе Изюма, но украинский Генштаб не отчитался об этом в своем ежевечернем отчете.
Напомним, на авиабазе Саки в Новофедоровке на западном побережье Крыма 9 августа прогремело около 12 взрывов.