В Крыму в районе российской авиабазы взрывы

В аннексированном Россией Крыму были слышны взрывы на территории российской авиабазы Новофедоровка. Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидцев.

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Трое местных свидетелей сообщили Reuters, что во вторник слышали громкие взрывы и видели черный дым, поднимающийся со стороны российской военной авиабазы ​​Новофедоровка в западном Крыму.

"На видео, якобы снятых с места происшествия, некоторые из них были размещены в социальных сетях, видно столб дыма в этом районе. Видео не удалось проверить сразу. По словам двух очевидцев, в течение минуты было слышно не менее 12 взрывов разной силы. Три из них были особенно громкими, вызывая искры и дым", — отмечает издание.

Позже депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал видео где слышны взрывы, видны клубы дыма, а также слышна реакция отдыхающих.

Напомним, российские пропагандистские СМИ 31 июля сообщили о том, что в оккупированном Севастополе украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота, из-за чего в городе отменили праздничные мероприятия ко дню военно-морского флота.

Напомним также, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что жители оккупированного Крыма начинают осознавать реальность перенесения войны страны агрессора РФ против Украины на территорию аннексированного полуострова.