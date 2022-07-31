Решили оправдать отмену парада: оккупанты заявили, что штаб Черноморского флота атаковали ВСУ

Российские пропагандистские СМИ 31 июля сообщили о том, что в оккупированном Севастополе украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота, из-за чего в городе отменили праздничные мероприятия ко дню военно-морского флота.

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Российские СМИ со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева сообщают, что украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе.

По информации пропагандистов, ранены 5 человек.

Кроме того, все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности,

Кроме того пропагандисты опубликовали и фото поврежденного штаба.

Откровенной провокацией назвал историю российских пропагандистских СМИ о якобы украинской атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе спикер Одесской ОВА Сергей Братчук

"Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время. Выдержки всем нам и мужества", - заявил Братчук.